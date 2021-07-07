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Даже если РФ среагирует: Киев уверен, что сможет отвоевать Донбасс

Силовые структуры

Новости из Киева: там уверены, что могут успешно захватить Донбасс даже в случае ввода российских войск. О том, как это может произойти, рассказал заявил советник делегации Киева в ТКГ Алексей Арестович.

Даже если РФ среагирует: Киев уверен, что сможет отвоевать Донбасс

"Мы сможем отвоевать Донбасс, даже если Российская Федерация отреагирует и заведёт свои войска", — сообщил Арестович, выступая на канале "Наш".

Схема захвата, уточнил Арестович, примерно следующая: сначала войсками Украины будут окружены крупные города Донбасса. Таким образом их получится отрезать от снабжения. Затем ВСУ могут устроить артобстрел восточных границ непризнанных республик.

Кроме того, добавил Арестович: Минские соглашения Украина исполнять вообще не обязана. Хотя бы потому, что к исполнению они и не обязательны.

"…в случае невыполнения не наступают правовые последствия. Значит, он ["Минск"] выполняется только тогда, когда есть добрая воля двух сторон. Это означает, что он может быть изменён или модернизован, если есть такая воля", — высказался он.

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Киев в ШОКЕ! Путин предостерёг Киев от ВТОРЖЕНИЯ на Донбасс!
Автор: Константин Шапров, Куратор: Александр Артамонов
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