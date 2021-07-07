В российских регионах ликвидированы боевики, запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".
В ЦОС (центре общественных связей) Федеральной службы безопасности опубликовано сообщение о ликвидации четырёх террористических ячеек в уральских городах, сообщает ТАСС. Все они были членами запрещенной в России исламистской организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".
В сообщении также указано, что данные группы занимались в основном вербовкой российских мусульман и трудовых мигрантов. На конспиративных квартирах задержанных была найдена соответствующая литература.
На данный момент задержано четыре лидера и 11 активных участников террористической организации. Все они являются гражданами России и стран Средней Азии. Это уже второе задержание членов данной группировки на этой неделе. Известно также, что 1 июля был задержан координатор татарстанского звена "Хизб ут-Тахрира".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Ранее подписчики отмечали, что экс-солистка "ВИА Гры" несколько прибавила в весе. Вера Брежнева не стала отрицать, что действительно набрала лишние килограммы, однако теперь артистка снова впечатляет публику своей сказочно идеальной фигурой.