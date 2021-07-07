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ФСБ ликвидировала несколько групп исламистских вербовщиков на Урале

Силовые структуры » ФСБ

В российских регионах ликвидированы боевики, запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".

ФСБ

В ЦОС (центре общественных связей) Федеральной службы безопасности опубликовано сообщение о ликвидации четырёх террористических ячеек в уральских городах, сообщает ТАСС. Все они были членами запрещенной в России исламистской организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".

В сообщении также указано, что данные группы занимались в основном вербовкой российских мусульман и трудовых мигрантов. На конспиративных квартирах задержанных была найдена соответствующая литература.

На данный момент задержано четыре лидера и 11 активных участников террористической организации. Все они являются гражданами России и стран Средней Азии. Это уже второе задержание членов данной группировки на этой неделе. Известно также, что 1 июля был задержан координатор татарстанского звена "Хизб ут-Тахрира". 

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ФСБ Урал
Автор: Иван Лебедев, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Александр Михайлов
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