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Самое время: Вашингтон направил в Чёрное море USNS Yuma

Силовые структуры

Интересный манёвр предприняли в США: Вашингтон решил направить в Чёрное море транспортно-десантный корабль USNS Yuma.

Самое время: Вашингтон направил в Чёрное море USNS Yuma

По данным портала marinetraffic, ранее корабль находится в турецком порту Чанаккале. Затем он выдвинулся оттуда — курс судна, по предварительным данным, проложен через Мраморное море.

USNS Yuma — корабль, отличающийся высокой скоростью (в среднем — 35 узлов, или более 64 км/ч). Корабль способен перевозить самые разные грузы, в частности, танки Abrams. Длина USNS Yuma — 103 метра, ширина — 28,5 метра, приводят данные на американском сайте для прессы.

"Срочная новость: USNSYuma (T-EPF-8) выдвинулся в сторону Чёрного моря, чтобы работать с нашими союзниками и партнёрами по НАТО", — указано в Twitter шестого флота ВМС США, других подробностей не уточняется.

Напомним, что ранее Чёрное море почтил своим присутствием британский эсминец Defender, который пересёк российскую границу.

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USNS YUMA (T-EPF-8)
Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Александр Артамонов
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