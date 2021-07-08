"Эти люди повязаны кровью": олигархи Украины хотят легализации ЧВК

Украинские олигархи, с которыми планомерно борется Владимир Зеленский, стараются легализовать ЧВК. Данный ход при успешной реализации позволит им устраивать рэкет и отъём земли.

Легализация ЧВК на Украине: клинья уже подбивают?

Напомним, что о легализации ЧВК заговорили не на пустом месте. Как оказалось, ещё в 2020 году с Зеленским на эту тему общался основатель известной американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс. Уточняется, что набирать в ЧВК планировали ветеранов, успевших повоевать в районах ЛНР и ДНР.

Комментарий касательно ситуации для "Общественной службы новостей" предоставил экс-депутат Верховной Рады, политик Владимир Олейник. По его словам, ЧВК уже давно созданы.

"Не все же уехали в Польшу собирать клубнику и помидоры"

"Де факто ЧВК уже давно созданы, если взять показания одного из командиров националистических подразделений АТОшников. Он говорил, что они уже создавали из ветеранов боёв Донбасса ЧВК для операций, которые проводятся вне пределов страны. То есть эти "охранные предприятия" уже созданы. То есть реально те люди, которые прошли конфликт на Донбассе (а это около 200 тысяч), — остались без работы. Не все же уехали в Польшу собирать клубнику и помидоры. Эти люди повязаны кровью, у них есть опыт и их начали группировать в "охранные предприятия", — рассказал Олейник.

Так что осталось, по сути, легализация де юре: нужны законы, в которых будет прописана возможность готовить бойцов ЧВК на украинской территории.

"Но это не вписывается в общую концепцию, ведь принят закон о создании территориальных подразделений самообороны, которые будут финансировать местные олигархи", — считает Олейник.

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