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"Это хуже, чем атомное оружие": в СНБО объяснили, что угрожает Украине

Силовые структуры

Новую угрозу — причём весьма серьёзного толка — нашли для Украины в СНБО. Как оказалось, сегодня есть вещи, которые хуже даже атомного оружия, поскольку увидеть их невозможно — зато последствия весьма ощутимы.

"Это хуже, чем атомное оружие": в СНБО объяснили, что угрожает Украине

Комментарий по ситуации с угрозой Украине дал секретарь СНБО Алексей Данилов. Он высказался о кибератаках — теме, которая в последнее время волнует даже Вашингтон.

"Это такое оружие, которое может быть направлено на тот или иной объект с отсрочкой времени установки…

И вы можете не знать, что оно сидит в вашей сети, компьютерах, а в час икс оно может "взорваться" в самый неприятный момент", — сообщил он в ходе брифинга.

Атаки злоумышленников угрожают украинским объектам инфраструктуры, но власть работает над защитными мерами, причём вопросом занимаются сразу несколько ведомств.

"Это хуже, чем атомное оружие, потому что вы не можете его увидеть, можете через определенный период последствия только ощутить", — подчеркнул секретарь СНБО.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Александр Артамонов
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