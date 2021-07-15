"Идут, берут Севастополь": Вовк объяснил, как в НАТО могли бы помочь Киеву

Для Украины была бы полезнее реальная военная помощь от НАТО, чем "интеллектуальные" вещи вроде "Крымской платформы". Ведь говорить можно о чём и сколько угодно — но Крым от этих разговоров в состав Украины не вернётся.

"Если США не выводят свои войска, а Великобритания — свой флот, идёт войной на Россию, и не заходит на три километра и потом быстро сбегает… а идут, берут Севастополь, заходят в Симферополь, заходят в Ялту, куда угодно… и забирают эту землю — вот что нам поможет", — заявил экс-начальник Следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) генерал Василий Вовк 14 июля, общаясь с представителями канала "Апостроф".

А разного рода сборы, манёвры с целью тренировки совместной работы и прочие "кофе-брейки" дело возврата Крыма в состав Украины не продвинут.

"Крымская платформа", эти сборы, кофе-брейки, выступления, посылы, патриотические лозунги, поддержка Запада… Поможет нам такая интеллектуальная платформа освободить Крым? Нет, я отвечаю вам", — уточнил Вовк.

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