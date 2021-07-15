"Как в старые добрые" вытрезвители в России могут начать работать с октября

Минюст РФ сообщил о скором завершении экспертизы документов, регулирующих деятельность платных вытрезвителей. Данные заведения могут начать работать уже в октябре текущего года.

Вероятность скорого открытия платных вытрезвителей прокомментировал замминистра здравоохранения Олег Сагалай. По его словам данная инициатива уже согласована с МВД и Минтрудом.

В новых вытрезвителях будет предусмотрена услуга "естественного вытрезвления". В заведении гражданам предоставят спальное место на срок 24 часа с питьевой водой, туалетом и душевыми - сообщает URA.NEWS

Напоминаем, что в конце 2020 года президент РФ Владимир Путин разрешил местным властям организовывать платные вытрезвители в регионах. Эта норма закреплена федеральным законодательством. Также сотрудники правоохранительных органов имеют право доставлять в подобные учреждения граждан в принудительном порядке.

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