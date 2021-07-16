Почти 15 процентов лётного парка ВВС США - нелетающий хлам

Десятки истребителей пятого поколения F-35 Lightning II ВВС США в настоящее время выведены из эксплуатации из-за проблем с обслуживанием двигателя.
Исполняющая обязанности помощника секретаря ВВС по закупкам, технологиям и логистике Дарлин Костелло в ходе заседания Конгресса уточнила, что в
"общей сложности 41 самолет не может использоваться" — это почти 15% всего летного парка США.
Эти данные были подтверждены исполнительным сотрудником программы F-35 генерал-лейтенантом Эриком Фиком, который также уточнил, что "некоторые из этих самолетов ждут различных запасных частей или нуждаются в улучшенных силовых модулях двигателя F135, повышающих тягу и производительность самолета".
В связи с этим Костелло сообщила, что в настоящее время на авиабазе Тинкер в Оклахоме ремонтируются 56 таких модулей.
Фик объяснил, что некоторые неисправности связаны с покрытием поверхности лопастей турбины, которое перегревается и приводит к растрескиванию последних. Из-за этого двигателям потребовалось ТО раньше, чем планировалось.
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