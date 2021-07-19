В Ленобласти нашли подземную тюрьму с крематорием

Издание 47news сообщило, что следователи обнаружили тюрьму и крематорий под частным домом в окрестностях Санкт-Петербурга. Прежде участок принадлежал бывшему работнику Федеральной службы исполнения наказаний.

Частная тюрьма Алимзанова

Вход маскируется под гаражные двери. Бетонный бункер состоит из трех камер и конвойной. Есть система видеонаблюдения, охранный пункт. 47news написало о крематории во дворе:

"Мы знаем, что когда сотрудники СК его [люк] открыли, то обнаружили широкий колодец из нескольких бетонных колец, глубиной метра три-четыре. Там же была ручная лебёдка, внизу стояла вода. Когда откачали и спустились, то нашли печь, по размерам подходящую под человеческое тело. Труба от неё шла через тот самый "камин"".

Объект находится в посёлке Новый Петербург Агалатовского поселения Всеволожского района Ленинградской области. По словам издания, первым владельцем территории был Ренат Алимзанов, начальник оперативной части Следственного изолятора No4. Он умер в 2018 году.

По словам журналистов, сейчас заброшенное здание перекрыто. Год назад на территории работал Следственный комитет.

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