Эксперт объяснил военные учения в 20 км от границы с Афганистаном

Москва, Ташкент и Душанбе в период с 5 по 10 августа будут проводить учения на полигоне Харб-Майдон. Интересная деталь: он расположен всего в 20 километрах от таджикско-афганской границы.

Комментарий по поводу учений для "Общественной Службы Новостей" предоставил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов. Он подчеркнул, что воспринимать учения как сигнал об ухудшении обстановки в регионе не стоит.

"Нет, это не является сигналом о том, что в регионе военная обстановка накаляется. Насколько мне известно, это плановые учения по линии ОДКБ, и они уже неоднократно проводились, а поскольку и в Таджикистане, и в сопредельных Афганских районах обстановка напряженная, видимо, наши военные коллеги сочли необходимым еще потренироваться", — объяснил он.

Напомним, что на полигоне регулярно проводятся разнообразные учения: к примеру, в 2019 году туда прибыли военные сразу из шести стран.

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