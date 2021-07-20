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Цель поражена: прошли испытательные стрельбы новейшей ЗРС С-500

Силовые структуры » Министерство обороны

Министерство обороны России сообщило об успешном проведении испытательных стрельб новой зенитно-ракетной системы C-500. В ходе учений были подтверждены высокие тактические параметры новой системы ПВО России.

ЗРК C-500
ЗРС C-500

С-500 "Прометей" представляет новейшей поколение ЗРС "земля-воздух" — универсальных комплексов дальнего действия и перехвата. C-500 способна атаковать баллистические и аэродинамические цели, включая крылатые ракеты, в радиусе до 600 километров.

В конце прошлого месяца президент России Владимир Путин сообщил, что "Прометей" готовится к своему первому боевому дежурству.

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Испытательные боевые стрельбы ЗРС С-500 на полигоне Капустин Яр
Автор: Иван Лебедев, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Александр Артамонов
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