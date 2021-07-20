На границе с Афганистаном пройдут учения солдат из России и Узбекистана

Полторы тысячи российских и узбекских военных примут участие в учениях с 30 июля по 10 августа. Мероприятие пройдет в Сурхандарьинской области. Пятого августа присоединится и Таджикистан. Учения организуют в Хатлонской области.

Цель — обеспечение территориальной целостности государств Центральноазиатского региона. Об этом рассказали в Центральном военном округе. По данным ЦВО, для учений привлекли двести единиц военной техники, среди которых есть и авиационная.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял о деградации ситуации в Афганистане. Также министр высказывал обеспокоенность по причине террористической угрозы и нелегального оборота наркотиков.

По данным боевиков из террористического движения "Талибан"*, они захватили 85% республики. Под их контролем районы вдоль границ с

Ираном,

Китаем,

Пакистаном,

Туркменией,

Таджикистаном.

Российский посол Игорь Лякин-Фролов сообщил газете "Коммерсантъ", что российская военная база в Таджикистане в случае необходимости отразит атаки террористов.

* Террористическая организация, запрещённая в России.

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