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Главу ГИБДД по Ставрополью и более 30 его подчиненных задержали

Силовые структуры » МВД

Депутат ГД Александр Хинштейн в Telegram-канале рассказал, что МВД и Росгвардия задержали "настоящую мафию" в Ставропольском крае — начальника Управления Алексея Сафонова и 35 его сотрудников.

По данным Хинштейна, задержанные организовали преступное сообщество, получали взятки, продавали документы и красивые автомобильные номера. Сейчас проводятся обыски. Пока следственные органы не дают комментарии.

В прошлом году в федеральный розыск объявили краснодарского инспектора ГИБДД Романа Макаренко. Его обвиняли во взяточничестве. Он был частью преступной группы. Сотрудники ГИБДД останавливали машины и предлагали не оформлять протокол, решить проблему на месте. Сами сотрудники деньги не брали, для этого у них был знакомый. С помощью такой схемы преступники получили от водителей 90 тысяч рублей.

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Автор: Евгения Васильева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Александр Артамонов
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