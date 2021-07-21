"Немного в духе Холодной войны": Зачем Лондону учения и при чём тут Калининград

Британские военные готовятся к новым манёврам — и их "причиной" оказалась Россия. Дело в том, что Лондон посмотрел на Калининградскую область, а затем — на крылатые ракеты. И понял: нужно срочно "учиться рассредоточению".

"Немного в духе Холодной войны"

Лондон

Как сообщает The Daily Telegraph, Лондон уверен в следующем: при размещении в Калининградской области ракет Великобритания попадёт в радиус возможной российской атаки.

"Мы будем учиться рассредоточению", — заявил начальник штаба ВВС Соединённого Королевства Майкл Уигстон.

В частности, учения будут включать тренировку посадки самолётов на гражданские аэродромы и даже на автомобильные трассы. Как оказалось, такие манёвры уже отрабатывали — правда, уже давно, в годы Холодной войны.

"Нам необходимо взглянуть на текущую ситуацию как на вызов национальной безопасности и изучить перечень взлетно-посадочных площадок, которыми мы располагаем в Великобритании. Это звучит немного в духе Холодной войны, но мы вынуждены вспоминать, как действовать в таких условиях", — уточнил Уигстон.

"Американский зонтик" прохудился?

Кроме того, в Лондоне не упустили случая для намёков Москве. Если бы в Калининградской области и правда разметили новейшие крылатые ракеты, то это был бы

"…шаг наверх по лестнице эскалации".

"Россия обладает очень изощрёнными системами противовоздушной обороны (ПВО). Они наблюдали за нами в Ираке и Афганистане и увидели, насколько решающим фактором была мощь в воздухе", — продолжил Уигстон.

А вот Великобритания по части ПВО находится в отстающих, уверен военный. Хотя бы потому, что срочной необходимости в наземных пунктах ПВО особо не было — помогали география и "американский зонтик".

"У нас не было нужды инвестировать в это. Теперь подход меняется", — заключил военный.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.