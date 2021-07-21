Пентагон предложил помощь пострадавшей от наводнения Германии

Проблемы, вызванные наводнением в Германии, оказались настолько большими, что на помощь готов прийти даже Пентагон. Как сообщили в штаб-квартире американского Минобороны, Берлин уже получил предложение о поддержке.

Напомним, что сразу несколько районов Германии приняли на себя удар стихии небывалой мощи. На утро понедельника было известно о 164 погибших, а также множественных повреждениях домов и коммуникаций. Причиной стали ливни: из-за них вышли из берегов некоторые реки.

"Мы предложили дальнейшую поддержку вооружённым силам Германии, которые занимаются проведением спасательных и восстановительных работ", — сообщил в телефонной беседе с генеральным инспектором ВС ФРГ Эберхардом Цорном заявил председатель Комитета начальников штабов вооружённых сил США генерал Марк Милли.

Напомним, что Германия остаётся одним из ключевых союзников НАТО, размещая у себя примерно 45 тысяч военных из США, а также их семьи.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.