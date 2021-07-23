Из танка по частной территории: учения на Украине прошли "с огоньком"

Чуть не закончились большими проблемами для украинских военных учения Cossack Mace-2021. Практически под их занавес один из танков Т-64 умудрился "положить" снаряды на территорию одного из домохозяйств.

Напомним, что учения Cossack Mace-2021, или "Казацкая булава-2021", объединили военных Украины и четырёх западных стран. В гости на украинские территории прибыли военные из

Канады,

Швеции,

США

и Великобритании.

22 июля учения были близки к завершению, в частности, по программе проводились стрельбы из двигающихся танков. И один из Т-64 попал по территории частного домовладения. К счастью, никто не пострадал.

"Николаевской специализированной прокуратурой в военной и оборонной сфере Южного региона начато уголовное производство по факту халатного отношения к военной службе во время учений, которые проходили на территории 235-го общевойскового полигона "Широкий лан", — говорится в сообщении на сайте специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере южного региона.

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