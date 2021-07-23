В Волгограде прокуратура намерена добиться пожизненного срока для убийцы девочки

Прокуратура оспорила приговор для жителя Волгоградской области, который изнасиловал и убил десятилетнюю девочку. Изначально суд назначил ему 22 года лишения свободы. Государственный обвинитель намерен добиться пожизненного заключения.

Сотрудники прокуратуры сообщили, что мужчина не раскаялся в преступлении. Они просят суд ужесточить наказание. Убийце и насильнику грозит пожизненное заключение в колонии особого режима.

По данным суда, четвёртого ноября прошлого года пьяный мужчина соврал школьнице, что проводит её к маме. Он был знакомым мамы, поэтому жертва поверила ему. Преступник привёл её в лес, где изнасиловал и задушил.

Pravda.Ru ранее писала, что пандемия вызвала рост сексуальной эксплуатации детей. Об этом рассказали в докладе ООН. Преступники пользуются потерей доходов и увеличением количества времени, которое люди проводят в социальных сетях.

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