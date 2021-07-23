Московский суд оштрафовал женщину, которая укусила полицейского в МФЦ

Московский суд оштрафовал на четыре тысячи женщину с видео, на котором полицейские заламывали ей руки и силой вытаскивали из МФЦ. Во время этого она была в полуобмороке и кричала, что в машине её ждёт ребёнок. Полиция пояснила, что женщина сначала напала на правоохранителей.

По словам полицейских, она была без маски, игнорировала просьбы её надеть. Когда сотрудники потребовали соблюдать закон, женщина начала кричать, одного из них ударила по ноге, а второго — укусила. СК возбудил уголовное дело, но затем прокуратура отменила постановление.

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