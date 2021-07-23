Для чего создавалась и существует ОДКБ, эксперт объяснил на примере Таджикистана

Длина таджикско-афганской границы превышает 1 300 километров. Но ресурсов для надёжной защиты своих рубежей в случае вторжения боевиков у Таджикистана нет.

В Таджикистане сейчас тревожно: на фоне вывода американского контингента в соседнем Афганистане активизировались экстремистские группировки боевиков. Они вполне способны устроить хаос и на территории Таджикистана, которому этого всеми способами хотелось бы избежать. Поэтому совместные российско-таджикские учения, которые пройдут в начале августа всего в 20 км от таджикско-афганской границы, станут сигналом некоторым не в меру ретивым "среднеазиатским партнёрам", пишут "Известия".

Если для Таджикистана защита границы в рамках ОДКБ является гарантией безопасности и, возможно, даже существования, то для России это в большей степени репутационный вопрос, считает военный эксперт Владислав Шурыгин. Во всяком случае, гарантии поддержки Таджикистану были даны на самом высшем уровне.

"Остановить распространение экстремистских группировок на Таджикистан можно будет, только наглядно продемонстрировав силу и решимость защитить нашего союзника по ОДКБ. Именно для такой ситуации Организация создавалась и все предыдущие годы готовилась", — отметил эксперт.

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