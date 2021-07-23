Московский суд назначил психолого-лингвистическую экспертизу по делу известного журналиста Юрия Дудя. Его обвиняют в пропаганде наркотиков в ютуб-роликах. Об этом РИА Новости рассказали государственные органы.
Обращение с требованием проанализировать ютуб-работы Юрия Дудя отправила "Лига безопасного интернета". Её глава Екатерина Мизулина сообщила, что прошлые экспертизы установили пропаганду запрещённых веществ.
Юрий Дудь считает, что у дела нет состава преступления, в роликах он постоянно призывает воздерживаться от употребления запрещённых веществ и напоминает, что они — зло.
У канала Юрия Дудя более девяти миллионов подписчиков. Его самая популярная работа о Кремниевой долине набрала более 38 миллионов просмотров. Документальные фильмы "Колыма", "ВИЧ в России", "Беслан" получили более 20 миллионов просмотров. Юрий Дудь брал интервью у таких звёзд, как
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
На сайте летней Олимпиады в Токио опубликовали карту, на которой Крымский полуостров отделён от Украины. В МИД Незалежной уже "разбираются с ситуацией".