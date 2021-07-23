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Суд очередной раз назначил экспертизу по делу Юрия Дудя о пропаганде наркотиков

Силовые структуры » ФСБ

Московский суд назначил психолого-лингвистическую экспертизу по делу известного журналиста Юрия Дудя. Его обвиняют в пропаганде наркотиков в ютуб-роликах. Об этом РИА Новости рассказали государственные органы.

Суд очередной раз назначил экспертизу по делу Юрия Дудя о пропаганде наркотиков

Мизулина против

Обращение с требованием проанализировать ютуб-работы Юрия Дудя отправила "Лига безопасного интернета". Её глава Екатерина Мизулина сообщила, что прошлые экспертизы установили пропаганду запрещённых веществ. 

Ответ защиты

Юрий Дудь считает, что у дела нет состава преступления, в роликах он постоянно призывает воздерживаться от употребления запрещённых веществ и напоминает, что они — зло.

Кто такой Юрий Дудь

У канала Юрия Дудя более девяти миллионов подписчиков. Его самая популярная работа о Кремниевой долине набрала более 38 миллионов просмотров. Документальные фильмы "Колыма", "ВИЧ в России", "Беслан" получили более 20 миллионов просмотров. Юрий Дудь брал интервью у таких звёзд, как

  • Настя Ивлеева,
  • Дмитрий Нагиев,
  • Нурлан Сабуров,
  • Дмитрий Гордон,
  • Владимир Познер,
  • Владимир Жириновский,
  • Дмитрий Киселёв,
  • Артемий Лебедев,
  • Алексей Венедиктов
  • и многие другие.

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Юрий Дудь отвечает на вопросы Юрия Дудя / GQ
Автор: Евгения Васильева, Куратор: Александр Михайлов
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