В Москве обвинение предъявлено репродуктологам, торговавшим младенцами

Следователи в Москве предъявили обвинения нескольким врачам столичного медцентра в создании незаконной схемы продажи младенцев одиноким мужчинам.

Адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы врачей, один из которых является руководителем учреждения, специализирующегося на репродуктивном здоровье, изложил СМИ обвинения, с которыми сталкиваются его клиенты:

"Согласно окончательному обвинению, фигурантам дела инкриминируется 11 эпизодов продажи детей, из которых восемь, по данным следствия, уже завершены, а в трех случаях они якобы не довели преступление до конца. Как утверждают следователи, под видом лечения бесплодия обвиняемые незаконно использовали вспомогательные репродуктивные технологии и в обмен на вознаграждение передавали детей покупателям, нарушая основы правопорядка и морали". (цитата ТАСС)

Как следует из обвинительного заключения, среди клиентов были одинокие мужчины, "у которых не было четких причин использовать вспомогательные репродуктивные технологии". Также выяснилось, что цены, согласованные для продажи младенцев, определялись их полом и заранее оговариваемыми особенностями внешности.

Врачей обвиняют в том, что они платят суррогатным матерям за вынашивание эмбрионов, сформированных в лаборатории из половых клеток неизвестных доноров. После рождения малышам, как считают следователи, оформлялись документы на получение гражданства за границей.

Подозреваемые по этому делу предстанут перед судом за торговлю людьми. По российским законам им грозит до 15 лет лишения свободы.

К слову, глобальный индекс рабства указывает, что в 2015 году — последнем, за который имеются официальные данные — прокурорами было выявлено 285 случаев торговли людьми. 202 ребенка были "предназначены" для сексуальной эксплуатации.

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