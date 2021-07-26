EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Правильное питание по фазам женского цикла - меню от врача
Внучка Пугачёвой гостит в деревне Грязь у знаменитой бабушки
Дженнифер Лопес в свой день рождения показала горячее фото в купальнике
В Госдуме размышляют о возвращении в паспорт графы "национальность"
Полина Гагарина напугала подписчиков странным видом
Бастрыкин предложил оперативно обезвреживать сомнительные сайты
Лобода удивила поклонников снимком с новорождённым младенцем
Президент России: "Есть всё необходимое, чтобы нанести военный удар"
Волочкова рассказала о болезни, изменившей её тело

В Москве обвинение предъявлено репродуктологам, торговавшим младенцами

Силовые структуры » МВД

Следователи в Москве предъявили обвинения нескольким врачам столичного медцентра в создании незаконной схемы продажи младенцев одиноким мужчинам.

В Москве обвинение предъявлено репродуктологам, торговавшим младенцами

Адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы врачей, один из которых является руководителем учреждения, специализирующегося на репродуктивном здоровье, изложил СМИ обвинения, с которыми сталкиваются его клиенты:

"Согласно окончательному обвинению, фигурантам дела инкриминируется 11 эпизодов продажи детей, из которых восемь, по данным следствия, уже завершены, а в трех случаях они якобы не довели преступление до конца. Как утверждают следователи, под видом лечения бесплодия обвиняемые незаконно использовали вспомогательные репродуктивные технологии и в обмен на вознаграждение передавали детей покупателям, нарушая основы правопорядка и морали". (цитата ТАСС)

Как следует из обвинительного заключения, среди клиентов были одинокие мужчины, "у которых не было четких причин использовать вспомогательные репродуктивные технологии". Также выяснилось, что цены, согласованные для продажи младенцев, определялись их полом и заранее оговариваемыми особенностями внешности.

Врачей обвиняют в том, что они платят суррогатным матерям за вынашивание эмбрионов, сформированных в лаборатории из половых клеток неизвестных доноров. После рождения малышам, как считают следователи, оформлялись документы на получение гражданства за границей.

Подозреваемые по этому делу предстанут перед судом за торговлю людьми. По российским законам им грозит до 15 лет лишения свободы.

К слову, глобальный индекс рабства указывает, что в 2015 году — последнем, за который имеются официальные данные — прокурорами было выявлено 285 случаев торговли людьми. 202 ребенка были "предназначены" для сексуальной эксплуатации.

Читайте также: 

Суррогатное материнство нужно чётко и строго описать в законе

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Жуткие истории от Мамонтова: торговля органами, проституция, рабство …
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Александр Артамонов
Последние материалы
Братская помощь: Эстония подарит Литве 100 км колючей проволоки
Доказано: миндаль защитит от диабета
Правильное питание по фазам женского цикла - меню от врача
Внучка Пугачёвой гостит в деревне Грязь у знаменитой бабушки
Дженнифер Лопес в свой день рождения показала горячее фото в купальнике
В Госдуме размышляют о возвращении в паспорт графы "национальность"
Полина Гагарина напугала подписчиков странным видом
Бастрыкин предложил оперативно обезвреживать сомнительные сайты
Лобода удивила поклонников снимком с новорождённым младенцем
Президент России: "Есть всё необходимое, чтобы нанести военный удар"
Популярное
Российский шоу-бизнес
Певица МакSим к радости поклонников пошла на поправку

По словам представителей исполнительницы, жизни актрисы в данный момент ничего не угрожает.

Певица МакSим к радости поклонников пошла на поправку
Волочкова рассказала о болезни, изменившей её тело
Российский шоу-бизнес
Волочкова рассказала о болезни, изменившей её тело
Мир. Новости мира
Как статья Путина об Украине вскрыла вонючие консервы
Общество
Президент России: "Есть всё необходимое, чтобы нанести военный удар"
Василий Амирджанов СК убедит молодёжь не участвовать в протестах Василий Амирджанов Любовь Степушова ЦРУ "смотрит", как Россия выполняет обещание о хакерах. Что это за проблема? Любовь Степушова Андрей Михайлов Печальная судьба "Ковбоя Мальборо" Андрей Михайлов
Общество
Нидерланды намерены выслать россиян, поведавших о крушении MH17
Российский шоу-бизнес
Внучка Пугачёвой гостит в деревне Грязь у знаменитой бабушки
На Украине заметили, что Зеленский начал прозревать, глядя на Запад
Политика. Новости и аналитика
На Украине заметили, что Зеленский начал прозревать, глядя на Запад
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников