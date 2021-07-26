Россия приступила к созданию нового "самолёта Судного дня"

Россия приступила к реализации проекта "Звено-ЗС", по которому будут созданы два командных пункта на случай ядерной войны. В Воронеже построят два "самолёта Судного дня".

По сведениям РИА "Новости", базой для командных пунктов станет самолёт Ил-96-400М. Один из них уже сейчас находится в производстве, второй будет заложен позже. Возможно строительство и третьего командного пункта.

Самолёты сменят в ВКС командные пункты, которые существуют на данный момент на базе Ил-80. По проекту Ил-96-400М, дальность полёта увеличится в два раза.

Что такое "самолёты Судного дня"

Самолёты предназначены для управления войсками в случае ядерной войны и уничтожения наземных спутниковых пунктов. Приказы с командного пункта могут быть отданы авиации, штатным пусковым установкам и подводным лодкам в радиусе 6 тыс. километров.

Ранее было выпущено четыре самолёта Ил-80. В 2015 году один из них прошёл реконструкцию — на командный пункт было установлено новое электронное оборудование.

Командные пункты обладают возможностью дозаправки в воздухе. На борту нет вооружения, самолёты сопровождаются группой истребителей.

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