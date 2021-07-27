EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
"Хезболла" и "Амаль" фактически назначили нового премьера Ливана
Украина указала Wildberries на дверь
6 простых способов поддержать иммунитет
6 интересных фактов о температуре тела человека
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова привились от COVID-19
Пять действенных средств против ПМС подсказала сама природа
Житель Москвы хочет отсудить у McDonald's 2 млн рублей за полученные травмы
Девица-краса, длинная коса: как быстрее отрастить волосы, шесть способов
Как эффективно удалить прилипшую жвачку с любой поверхности: три способа

Шаман Гарбышев судом отправлен на принудительное лечение в психбольницу

Силовые структуры » МВД

Шаман, который попал в заголовки мировых СМИ после того, как отправился в пеший поход через всю Россию, чтобы "изгнать из Кремля” президента Владимира Путина, которого он называет "демоном", помещен в психиатрическую лечебницу.

Шаман Гарбышев судом отправлен на принудительное лечение в психбольницу

Напомним, в 2019 году Гарбышев говорил, что его план состоял в том, чтобы разжечь костер на Красной площади, заправив его кумысом и конским волосом. По его словам, после шаманской молитвы Путин спокойно уйдет в отставку.

В начале этого года якутский шаман снова объявил, что совершит путешествие, но на этот раз на лошади.

Причиной помещения политически активного шамана стали отнюдь не его революционные планы. Суд в Якутске признал Александра Габышева невменяемым после того, как он ударил сотрудника Федеральной службы охраны России самодельным оружием. Теперь его отправят на неопределенный срок в специальное учреждение, где он останется под пристальным наблюдением.

По словам адвоката Алексея Прянишникова, шаман в тюрьме подвергается жестокому обращению и будет помещен в больничный изолятор вместе с "теми, кто совершил тяжкие преступления” — убийцами и насильниками. Он опасается, что в лечебнице его подзащитного "превратят в овощ, вводя повышенные дозы нейролептиков, предназначенных для ограничения двигательных способностей".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Обряд 33 короля против Путина
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Александр Артамонов
Последние материалы
"Хезболла" и "Амаль" фактически назначили нового премьера Ливана
Шаман Гарбышев судом отправлен на принудительное лечение в психбольницу
Украина указала Wildberries на дверь
6 простых способов поддержать иммунитет
6 интересных фактов о температуре тела человека
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова привились от COVID-19
Пять действенных средств против ПМС подсказала сама природа
Житель Москвы хочет отсудить у McDonald's 2 млн рублей за полученные травмы
Девица-краса, длинная коса: как быстрее отрастить волосы, шесть способов
Как эффективно удалить прилипшую жвачку с любой поверхности: три способа
Популярное
Прогнозы и статистика
Статистика: в России почти самый дешёвый в Европе бензин

В России бензин марки АИ-95 дешевле, чем в 32-х европейских странах. По его стоимости страна занимает второе место в Европе.

Статистика: в России почти самый дешёвый в Европе бензин
"Есть лишь один неудачник": японцы о визите Мишустина на Курилы
Мир. Новости мира
"Есть лишь один неудачник": японцы о визите Мишустина на Курилы
Происшествия
К убийству в семье адмирала ВМФ привели странные отношения матери и сына
Военные новости
Эксперт объяснил информацию об атаке комплексов РЭБ РФ на спутник НАТО
Усам Оздемиров Глава ЦБ надела брошку в виде тучи с дождем: кому был сделан "холодный" намек Усам Оздемиров Иван Лебедев "Лёд тронулся" в вопросе о Курилах Иван Лебедев Любовь Степушова В Швеции ограничили миграцию. Но спасёт ли это страну? Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Украине дадут последний шанс: мир взамен на территории
Мир. Новости мира
Проект Литвы "Тихановская" — глуп, неактуален и бесперспективен
Миро резко прокомментировала новость о выздоровлении МакSим
Российский шоу-бизнес
Миро резко прокомментировала новость о выздоровлении МакSим
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников