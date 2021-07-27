Шаман Гарбышев судом отправлен на принудительное лечение в психбольницу

Шаман, который попал в заголовки мировых СМИ после того, как отправился в пеший поход через всю Россию, чтобы "изгнать из Кремля” президента Владимира Путина, которого он называет "демоном", помещен в психиатрическую лечебницу.

Напомним, в 2019 году Гарбышев говорил, что его план состоял в том, чтобы разжечь костер на Красной площади, заправив его кумысом и конским волосом. По его словам, после шаманской молитвы Путин спокойно уйдет в отставку.

В начале этого года якутский шаман снова объявил, что совершит путешествие, но на этот раз на лошади.

Причиной помещения политически активного шамана стали отнюдь не его революционные планы. Суд в Якутске признал Александра Габышева невменяемым после того, как он ударил сотрудника Федеральной службы охраны России самодельным оружием. Теперь его отправят на неопределенный срок в специальное учреждение, где он останется под пристальным наблюдением.

По словам адвоката Алексея Прянишникова, шаман в тюрьме подвергается жестокому обращению и будет помещен в больничный изолятор вместе с "теми, кто совершил тяжкие преступления” — убийцами и насильниками. Он опасается, что в лечебнице его подзащитного "превратят в овощ, вводя повышенные дозы нейролептиков, предназначенных для ограничения двигательных способностей".

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