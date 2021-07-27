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430 несостоявшихся рабов освобождены Интерполом

Силовые структуры » ФСБ

Интерпол обнародовал подробности операции "Либертерра" — миссии, координируемой властями десятков штатов, которая привела к спасению 430 жертв торговли людьми и аресту 286 подозреваемых в работорговле.

430 несостоявшихся рабов освобождены Интерполом

"Правоохранительные органы 47 стран приняли участие в операции, в рамках которой было проведено около 500 тысяч проверок на контрольно-пропускных пунктах и в аэропортах по результатам местной разведки и наводок", — говорится в опубликованном заявлении Интерпола.

Наряду с общей миссией по борьбе с незаконным ввозом мигрантов агентство сообщило, что было начато еще 60 транснациональных расследований, направленных на выявление поддельных удостоверений личности после того, как во время выполнения задания был изъят целый ряд поддельных или украденных паспортов.

"Операция "Либертерра" проходила с 5 по 9 июля, и в первый же день власти Танзании арестовали угандийского водителя автобуса, перевозившего коробку с 169 поддельными паспортами из Кампалы в Дар-эс-Салам", — сообщает Интерпол.

В ходе операции, власти Бразилии, Колумбии, Кюрасао и Панамы задержали преступников, разыскиваемых за такие преступления, как незаконный оборот наркотиков, изнасилования и отмывание денег. В Великобритании были арестованы шесть человек, которых власти разыскивали по обвинению в сексуальной работорговле.

"Ликвидация 22 преступных группировок показывает, чего могут достичь скоординированные глобальные действия правоохранительных органов”, — говорит Юрген Сток, генсек Интерпола.

Результаты операции "Либертерра" также высветили тревожный уровень торговли людьми из Африки и Ближнего Востока в Европу.

  • В Испании была ликвидирована одна организованная преступная группировка, которая, как сообщается, незаконно перевозила мигрантов морем из Алжира на испанское побережье.
  • Власти Северной Македонии арестовали шестерых членов банды, которые, по данным Интерпола, поддерживали связь с партнерами на Ближнем Востоке для контрабанды мигрантов в Грецию из Афганистана, Бангладеш, Пакистана и Сирии.

"Многие из жертв торговли людьми были спасены в Судане, — сообщил Интерпол, — там власти освободили 253 человека. В рамках совместной операции они также арестовали 32 подозреваемых".

Особо отмечается, что "некоторые из 430 жертв торговли людьми", обнаруженных в ходе операции "Либертерра”, были несовершеннолетними девочками, "предназначавшимися для сексуальной эксплуатации".

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Александр Михайлов
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