В Санкт-Петербурге задержали стрелка по подросткам

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который стрелял по людям из пневматического пистолета. Об этом сообщила пресс-служба МВД по региону.

Мужчина был пьяным, стрелял из окна своего дома, который находится на улице Маршала Захарова. Пострадавших подростков госпитализировали с ушибами. У первого парня рана на верхней губе, у второго — на правом плече.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит семь лет лишения свободы. По данным "Фонтанки", у него уже были проблемы с законом. Мужчина не работал.

Ранее на Урале пьяный экс-полицейский Сергей Болков с балкона стрелял по людям. Преступник ранил в ногу росгвардейца, а девятилетней девочке пуля попала в живот. Бывший коллега Сергея Болкова рассказывал, что такое уже было в 2017 году, но обошлось без жертв. Ружьё оставили, потому что "свой" сотрудник полиции.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.