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Украина раскрыла численность потерь своих солдат за год в Донбассе

Силовые структуры » Министерство обороны

За год, с введения на территории ДНР и ДНР режима прекращения огня, число погибших там бойцов украинской армии сократились вдвое. Сообщение об этом разместила в Facebook делегация Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе.

Украина раскрыла численность потерь своих солдат за год в Донбассе

Согласно опубликованным на странице делегации данным, с прошлого июля, когда в Донбассе ввели режим прекращения огня, там произошло 1995 обстрелов, в ходе которых были убиты 45 солдат ВСУ, 163 пострадали от ранений.

При этом в течение года до начала действия режима было зарегистрировано 4257 обстрелов, в результате которых потери ВСУ достигли 88 человек, 494 было ранено.

Как отмечается в сообщении делегации, в связи с введением режима прекращения огня количество обстрелов уменьшилось почти втрое, а число убитых — в два раза.

Ранее в ВСУ сообщили порталу Hromadske о своих потерях территории самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР в период с апреля 2014 года. За это время погибли 2705 украинских военнослужащих, 10280 получили ранения.

Однако в приведенную статистику не включены случаи, когда украинские офицеры гибли или были ранены в результате подрыва мин и других взрывных устройств.

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Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Александр Артамонов
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