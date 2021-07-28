"Одна нация - два государства": Анкара и Баку хотят создать совместную армию

Продолжается сотрудничество Турции и Азербайджана: как оказалось, оно ведётся не только в экономической и политической, но и военной плоскости.

В частности, Анкара и Баку рассматривают вопрос о создании совместной тюркской армии. Как сообщает Sputnik Азербайджан, переговоры по этому вопросу уже идут.

"Турция и Азербайджан ведут переговоры по созданию совместной тюркской армии, заявил председатель турецкого Великого национального собрания Мустафа Шентоп в ходе пресс-конференции в Гяндже", — сообщает агентство.

Также в рамках сотрудничества по военному "вектору" проводятся совместные учения армий двух стран. Кроме того, достаточно давно инструкторы из Турции проводят обучение военных подразделений специального назначения Азербайджана.

"Наша идея — одна нация, два государства. И так будет всегда. В связи с этим состоялось много переговоров и договорённостей", — уточнил Шентоп.

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