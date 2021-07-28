Продолжается сотрудничество Турции и Азербайджана: как оказалось, оно ведётся не только в экономической и политической, но и военной плоскости.
В частности, Анкара и Баку рассматривают вопрос о создании совместной тюркской армии. Как сообщает Sputnik Азербайджан, переговоры по этому вопросу уже идут.
"Турция и Азербайджан ведут переговоры по созданию совместной тюркской армии, заявил председатель турецкого Великого национального собрания Мустафа Шентоп в ходе пресс-конференции в Гяндже", — сообщает агентство.
Также в рамках сотрудничества по военному "вектору" проводятся совместные учения армий двух стран. Кроме того, достаточно давно инструкторы из Турции проводят обучение военных подразделений специального назначения Азербайджана.
"Наша идея — одна нация, два государства. И так будет всегда. В связи с этим состоялось много переговоров и договорённостей", — уточнил Шентоп.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Казахстан активизирует сотрудничество с Украиной в антироссийском аспекте, там считают это нормальной многовекторной политикой. Нормально ли это для России?