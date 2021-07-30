Азербайджан опроверг "очередную дезинформацию" Армении

Продолжает оставаться напряжённой ситуация на армяно-азербайджанской границе. На заявление Армении о том, что беспилотники Азербайджана пытались нарушить воздушную границу, в Баку заявили: это "очередная дезинформация".

Напомним, что ранее о попытке пересечения воздушной границы Армении написали на портале factor. am.

"Противник попытался нарушить воздушную границу Армении", — отметил представитель пресс-службы генштаба ВС Армении Самвел Асатрян, сообщив, что попытку успешно пресекли.

"Распространённая армянской стороной информация о якобы сбитых над Басаркечаром беспилотниках, принадлежащих азербайджанской армии, не соответствует действительности", — отреагировали в пресс-службе Минобороны Азербайджана через Telegram.

По мнению Баку, Ереван распространил "очередную дезинформацию".

Ситуация на границе двух стран ухудшилась между тем настолько, что из Армении выдвинули предложение разместить вдоль границы опорные пункты пограничников РФ, а также выставить наблюдателей от ОДКБ.

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