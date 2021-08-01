Командующий Военно-транспортной авиации (ВТА) Владимир Бенедиктов рассказал о том, как появление в армии самолёта Ил-76МД-90А повлияло на боеспособность войск. По его словам, транспортное средство нового образца позволяет перевозить больше грузов.
Так, модифицированный Ил-76 может взять на борт три БМД-4М, а не две, как раньше. Соответственно, на треть повышается боеспособность ВТА и Воздушно-десантных войск (ВДВ).
"Учитывая характеристики и параметры, которые новые машины выдают, прирост боевого потенциала с появлением новой техники ВТА увеличится минимум на 30%", — приводит "Звезда" слова Бенедиктова.
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