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Модифицированный Ил-76 на треть повысил боевую способность ВДВ

Силовые структуры » Министерство обороны

Командующий Военно-транспортной авиации (ВТА) Владимир Бенедиктов рассказал о том, как появление в армии самолёта Ил-76МД-90А повлияло на боеспособность войск. По его словам, транспортное средство нового образца позволяет перевозить больше грузов.

Модифицированный Ил-76 на треть повысил боевую способность ВДВ

Так, модифицированный Ил-76 может взять на борт три БМД-4М, а не две, как раньше. Соответственно, на треть повышается боеспособность ВТА и Воздушно-десантных войск (ВДВ).

"Учитывая характеристики и параметры, которые новые машины выдают, прирост боевого потенциала с появлением новой техники ВТА увеличится минимум на 30%", — приводит "Звезда" слова Бенедиктова.

  • Ил-76МД-90А строится на Ульяновском авиационном заводе.
  • Дальность полёта при максимальной нагрузке в 60 тонн составляет 4 тыс. километров.
  • Самолёт может перевозить до 126 десантников на борту.
  • На данный момент выпущено шесть самолётов Ил-76МД-90А, которые состоят на вооружении российской армии.

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Автор: Артём Пермяков, Куратор: Александр Артамонов
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