Бывший служащий Пентагона, военный эксперт The National Interest Крис Осборн опубликовал материал о новом бомбардировщике, который должен с 2025 года начать эксплуатироваться в армии США. Авторы проекта считают, что с самолётом не справятся даже новейшие российские системы ПВО.
Имя новому стратегическому бомбардировщику — B-21 Raider. Он должен прийти на смену В-2. Новый самолёт-невидимка сможет атаковать любую цель и днём, и ночью, утверждают в Пентагоне.
Осборн назвал новый самолёт "худшим кошмаром" для российских систем ПВО С-400 и С-500.
Россия в ответ должна будет разработать более мощные и чувствительные радары, что сделать будет трудно из-за новых стелс-технологий, созданных в США. Планируется, что самолёт после принятия в состав американских войск будет отрабатывать цели в тех районах, где действуют российские и китайские системы ПВО.
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