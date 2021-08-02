"Доверять им нельзя, конечно": глава СВР Сергей Нарышкин о Bellingcat

Выступая в эфире "Соловьев Live", глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал о связях между признанными в России иноагентами "Проект"* и The Insider* с Bellingcat, а также о спецслужбах, сотрудничающих с этими изданиями.

Главной задачей этих проектов, по словам Сергея Нарышкина, является оказание политического прессинга на определённых субъектов. Подвергаться давлению могут как отдельные лица, так и компании и страны.

В Bellingcat, по заявлению чиновника, работают экс-сотрудники западных спецслужб. При этом он добавил, что методы оказания политического прессинга используются далеко не всегда честные:

"Они готовы выполнить любую задачу, поскольку делают это за деньги, небескорыстно".

Чиновник также отметил, что информация, предоставляемая подобными агентствами, зачастую не подкрепляются какими-либо фактами и достоверной аргументацией.

"Доверять им нельзя, конечно", — заключил директор СВР.

Далее он добавил, что Bellingcat давно находятся в поле зрения российской внешней разведки, поскольку речь идет об организации, тесно сотрудничающей со спецслужбами.

* СМИ, признанные иноагентами в России.

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