Выступая в эфире "Соловьев Live", глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал о связях между признанными в России иноагентами "Проект"* и The Insider* с Bellingcat, а также о спецслужбах, сотрудничающих с этими изданиями.
Главной задачей этих проектов, по словам Сергея Нарышкина, является оказание политического прессинга на определённых субъектов. Подвергаться давлению могут как отдельные лица, так и компании и страны.
В Bellingcat, по заявлению чиновника, работают экс-сотрудники западных спецслужб. При этом он добавил, что методы оказания политического прессинга используются далеко не всегда честные:
"Они готовы выполнить любую задачу, поскольку делают это за деньги, небескорыстно".
Чиновник также отметил, что информация, предоставляемая подобными агентствами, зачастую не подкрепляются какими-либо фактами и достоверной аргументацией.
"Доверять им нельзя, конечно", — заключил директор СВР.
Далее он добавил, что Bellingcat давно находятся в поле зрения российской внешней разведки, поскольку речь идет об организации, тесно сотрудничающей со спецслужбами.
* СМИ, признанные иноагентами в России.
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