Тяжёлая артиллерийская установка перегородила проезжую часть.
Второго августа в новосибирском Академгородке самоходная артиллерийская установка 2С7М образовала затор под мостом в районе проспекта Строителей. Соответствующее видео было опубликовано местными жителями в социальных сетях.
По сообщению издания NGS.ru, 2С7М возвращалась на место постоянной дислокации после участия в "Гонке героев", завершившейся 31 июля. Источник сообщил, что машина с установкой не застревала, а "просто медленно двигалась". Во время проезда под мостом было принято решение спустить давление в шинах, чтобы не повредить путепровод, после чего колеса снова накачали. Именно с этим была связана задержка в движении.
2С7М — советская самоходная артиллерийская установка, разработанная на Кировском заводе в Ленинграде.
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