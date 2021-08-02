Советская военная машина собрала затор под мостом в Новосибирске

Тяжёлая артиллерийская установка перегородила проезжую часть.

Второго августа в новосибирском Академгородке самоходная артиллерийская установка 2С7М образовала затор под мостом в районе проспекта Строителей. Соответствующее видео было опубликовано местными жителями в социальных сетях.

По сообщению издания NGS.ru, 2С7М возвращалась на место постоянной дислокации после участия в "Гонке героев", завершившейся 31 июля. Источник сообщил, что машина с установкой не застревала, а "просто медленно двигалась". Во время проезда под мостом было принято решение спустить давление в шинах, чтобы не повредить путепровод, после чего колеса снова накачали. Именно с этим была связана задержка в движении.

2С7М — советская самоходная артиллерийская установка, разработанная на Кировском заводе в Ленинграде.