Военный аналитик объяснил, зачем России нужна ракета Х-95

Новая ракета, которая сможет летать на гиперзвуковых скоростях, создаётся в России. Она известна как Х-95, рассказали в Минобороны. И такая ракета стране несомненно пригодится — ведь у тех ракет, которые стоят на вооружении сейчас, есть недостаток.

Мнение эксперта: "Такая ракета — нужна"

Как рассказал "Общественной Службе Новостей" академик Российской академии ракетных и артиллерийских наук, военный аналитик Константин Сивков, новинка позволит поражать цели практически по всему миру. А благодаря работе на "сверхзвуке" будет закрыт один из "пробелов" нынешних ракет.

"Такая ракета — нужна. Ракеты, которые ныне стоят на вооружении — дозвуковые. Главное их преимущество — низкие высоты полёта, на которых сложно обеспечить обнаружения. Однако у них есть и недостаток — их легко уничтожить в случае обнаружения. Создание же гиперзвуковой ракеты большой дальности позволит покрыть эти недостатки и занять нужную нишу. Её будет сложно обнаружить и сложно поразить при полёте на 48-50 километрах над землёй на скорости в 8-9 Мах. Ракета, как я предполагаю, должна будет иметь дальность полёта в районе 2,5 — 5 тысяч километров. При такой дальности, оружие, размещённое на самолёте типа Ту-160М станет глобальным. Тогда дальность поражения станет порядка 13 тысяч километров", — разъяснил Сивков.

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