Адмирал Комоедов описал ответ РФ в случае удара США по Черноморскому флоту

ВМС США заявили, что по Черноморскому флоту РФ будет открыт огонь, если его действия будут угрожать американцам. При этом он отметил, что морские силы США не будут первыми вступать в конфликт, однако и ждать удара в челюсть тоже не станут.

Данную ситуацию в интервью изданию "ПолитРоссия" прокомментировал адмирал Владимир Комоедов.

Он расценил это заявление как агрессию и заявил, что в случае атаки США на Черноморский флот пояснил, Россия нанесёт ответный удар, так как у неё есть на это право.

А своему американскому коллеге Роберту Берку Комоедов посоветовал заняться военными делами, а не политикой.

Российские военные всегда действуют очень грамотно, поэтому у военачальников США и НАТО нет повода для беспокойства, если они сами не хотят устроить какую-нибудь провокацию против России, добавил собеседник "ПолитРоссии".

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