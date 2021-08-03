ВМС США заявили, что по Черноморскому флоту РФ будет открыт огонь, если его действия будут угрожать американцам. При этом он отметил, что морские силы США не будут первыми вступать в конфликт, однако и ждать удара в челюсть тоже не станут.
Данную ситуацию в интервью изданию "ПолитРоссия" прокомментировал адмирал Владимир Комоедов.
Он расценил это заявление как агрессию и заявил, что в случае атаки США на Черноморский флот пояснил, Россия нанесёт ответный удар, так как у неё есть на это право.
А своему американскому коллеге Роберту Берку Комоедов посоветовал заняться военными делами, а не политикой.
Российские военные всегда действуют очень грамотно, поэтому у военачальников США и НАТО нет повода для беспокойства, если они сами не хотят устроить какую-нибудь провокацию против России, добавил собеседник "ПолитРоссии".
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