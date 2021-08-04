ГИБДД стала чаще применять скрытое патрулирование на улицах Москвы

Сотрудники ГИБДД стали чаще применять в Москве новый способ наблюдения за водителями, получивший название "скрытое патрулирование".

По информации Autonews, полицейские одеты в форму, однако выезжают на улицы столицы в автомобилях без опознавательных знаков и какого-либо допоборудования, кроме раций, что позволяет им легко слиться с потоком машин и незаметно приблизиться к нарушителям Правил дорожного движения.

Таким образом в столице часто выявляют факты нетрезвого вождения, а также проезда на красный свет. На загородных трассах скрытое патрулирование даёт возможность фиксировать случаи выезда на "встречку".

Визуальная фиксация нарушения сотрудниками ГИБДД считается достаточным основанием для составления протокола. Фото- или видеоподтверждение не является обязательным.

При этом сотрудники в автомобилях без мигалок и спецмаркировки сами не задерживают нарушителей, а передают информацию о них обычным патрулям.

Скрытые наблюдатели могут вмешаться в ситуацию лишь в случае крайней необходимости — при угрозе серьёзной аварии или для пресечения выявленной попытки взлома автомобиля угонщиком.

Скрытое патрулирование внедряется в Москве с 2015 года. Однако столичные водители ещё не привыкли к этому методу наблюдения за ними, что, по словам правоохранителей, позволяет осуществлять более плотный контроль за ситуацией на дорогах.

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