Израиль бомбит Ливан, обещая усиливать ракетные обстрелы

Израильские силы обороны нанесли серию авиаударов по ливанской территории, назвав их возмездием за трансграничные ракетные обстрелы после того, как ранее в их сторону были выпущены десятки артиллерийских снарядов.
ЦАХАЛ подтвердил эти удары рано утром в четверг, заявив, что ночные вылеты были нацелены на "инфраструктуру, используемую для терроризма”, и ракетные объекты, пообещав "продолжать и даже активизировать” свои операции в Ливане.
В Интернете распространилась видеозапись, якобы показывающая, что ЦАХАЛ наносит удары в настоящее время.
Ранее военные заявили, что три ракеты, выпущенные из Ливана, упали недалеко от Кирьят-Шмоны, пограничного города далеко на севере Израиля. В то время как один боеприпас взорвался, не долетев до израильской стороны границы, другой зажег огонь возле жилых зданий в городе, сообщает Haaretz. О жертвах не сообщалось.
Авиаудары сегодняшней ночью ознаменовали четвертый раунд операций ЦАХАЛА в южном Ливане за последние 24 часа, сообщает The Jerusalem Post.
По оперативным данным издания, в ответ по стране было выпущено "более 100 артиллерийских снарядов".
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт заявил, что он и министр обороны Бенни Ганц были проинформированы о ситуации и будут контролировать операции.
Временные силы ООН в Ливане призвали обе стороны прекратить огонь и “проявлять максимальную сдержанность, чтобы избежать дальнейшей эскалации”, добавив, что в настоящее время они работают с ливанскими военными над “укреплением безопасности” вдоль границы, также известной как “Голубая линия”.
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