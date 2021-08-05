Израиль бомбит Ливан, обещая усиливать ракетные обстрелы

Израильские силы обороны нанесли серию авиаударов по ливанской территории, назвав их возмездием за трансграничные ракетные обстрелы после того, как ранее в их сторону были выпущены десятки артиллерийских снарядов.

ЦАХАЛ подтвердил эти удары рано утром в четверг, заявив, что ночные вылеты были нацелены на "инфраструктуру, используемую для терроризма”, и ракетные объекты, пообещав "продолжать и даже активизировать” свои операции в Ливане.

В Интернете распространилась видеозапись, якобы показывающая, что ЦАХАЛ наносит удары в настоящее время.

Ранее военные заявили, что три ракеты, выпущенные из Ливана, упали недалеко от Кирьят-Шмоны, пограничного города далеко на севере Израиля. В то время как один боеприпас взорвался, не долетев до израильской стороны границы, другой зажег огонь возле жилых зданий в городе, сообщает Haaretz. О жертвах не сообщалось.

Авиаудары сегодняшней ночью ознаменовали четвертый раунд операций ЦАХАЛА в южном Ливане за последние 24 часа, сообщает The Jerusalem Post.

По оперативным данным издания, в ответ по стране было выпущено "более 100 артиллерийских снарядов".

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт заявил, что он и министр обороны Бенни Ганц были проинформированы о ситуации и будут контролировать операции.

Временные силы ООН в Ливане призвали обе стороны прекратить огонь и “проявлять максимальную сдержанность, чтобы избежать дальнейшей эскалации”, добавив, что в настоящее время они работают с ливанскими военными над “укреплением безопасности” вдоль границы, также известной как “Голубая линия”.