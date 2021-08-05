Шойгу послал ИЛ-76 тушить пожар в Мордовском заповеднике

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил отправить самолёт военно-транспортной авиации Ил-76 в Мордовский заповедник для тушения пожара. Он уже вылетел из Оренбурга на место ЧП. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"По решению министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу для оказания помощи в тушении пожара на территории Мордовского государственного природного заповедника направлен самолёт военно-транспортной авиации (ВТА)", — говорится в сообщении.

Самолет Ил-76 оборудован выливным авиационным прибором (ВАП-2).

Лётчики военно-транспортной авиации, которые принимают участие в тушении пожара, обладают соответствующей подготовкой, необходимой для выполнения задач по тушению огня.

Площадь пожара, вспыхнувшего в Мордовии, достигла 450 гектаров. Угрозы населённым пунктам нет. Мордовский государственный природный заповедник был создан 5 марта 1936 года. Его площадь составляет 32,1 тыс. гектар.

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