МБР "Сармат": Сергей Шойгу рассказал о новом вооружении российской армии

Шестого августа министр обороны России Сергей Шойгу посетил Красноярский машиностроительный завод. По итогам осмотра цехов и доклада руководства предприятия генерал армии РФ заявил о том, что скоро в её распоряжение поступит новое вооружение, пишет РИА Новости.

Речь идёт о новейших межконтинентальных баллистических ракетах РС-28 "Сармат". По словам министра, первые лётные испытания данного МБР начнутся уже в этом году и завершатся в 2022-ом. Сразу после этого ракеты перейдут непосредственно военным:

"В 2022 же году у нас первый полк должен поступить на вооружение в Ракетные войска стратегического назначения", — сказал Сергей Шойгу.

При этом о конкретном месте размещения МБР министр не сообщил.

Государственный ракетный центр имени В. П. Макеева, разработавший РС-28, отмечает, что "Сармат" способен доставить головную часть массой порядка 10 тонн в любую точку планеты, минуя Южный и Северный полюсы.

Красноярский машиностроительный завод сообщил о готовности серийного производства МБР в соответствии с долгосрочным контрактом между заводом и Вооружёнными силами РФ.

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