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Российские Ту-22М3 атаковали "боевиков" на границе с Афганистаном

Силовые структуры » Министерство обороны

Российские бомбардировщики Ту-22М3 совершили авиаудары по лагерям "боевиков" во время совместных с Узбекистаном учений, которые проводились рядом с афганской границей.

Российские Ту-22М3 атаковали "боевиков" на границе с Афганистаном

Бомбардировщики прилетели в Узбекистан из Саратовской области.

"Четыре сверхзвуковых дальних бомбардировщика Ту-22М3… выполнили плановый полёт над военным полигоном Термез в Сурхандарьинской области Узбекистана. В ходе практических действий экипажи Ту-22М3… выполнили перелёт и отработали задачи по нанесению групповых бомбовых ударов по условным замаскированным лагерям боевиков и складам с боеприпасами на полигоне Термез", — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Два истребителя МиГ-29 Военно-воздушных сил Узбекистана прикрывали бомбардировщики во время учебных манёвров.

В оборонном ведомстве РФ подчеркнули, что полёты российских и узбекских самолетов выполнялись при соблюдении международных правилам использования воздушного пространства.

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Ту-22М3М
Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Александр Артамонов
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