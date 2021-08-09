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Взрывные испытания американского авианосца вызвали землетрясение у берегов США

Силовые структуры

Взрывные испытания новейшего американского атомного авианосца USS Gerald R Ford стали причиной землетрясения у берегов США.

Взрывные испытания американского авианосца вызвали землетрясение у берегов США

По информации телеграм-канала "Военный обозреватель", 8 августа ВМС США провели заключительный, третий этап взрывных испытаний авианосца. Они состоялись неподалеку от побережья штата Флорида. Сообщается, что испытания вызвали землетрясение магнитудой 3,9 балла по шкале Рихтера.

Авианосец USS Gerald R Ford назван в честь 38-го президента США Джеральда Р. Форда, служившего во время Второй мировой войны в ВМС. Строительство корабля началось в августе 2005 года на верфи в городе Ньюпорт-Ньюс штата Виргиния. Авианосец спустили на воду в ноябре 2013 года и ввели в строй в конце мая 2017 года.

По мнению начальника военно-морских операций ВМС США, адмирала Майкла Гилдея, корабль оказался чрезмерно технологичным.

Военный рассказал Popular Mechanics, что при создании судна использовано слишком много новых технологий, и некоторые из них создают трудности в его эксплуатации.

По данным из открытых источников, на данный момент авианосец не имеет сформированной авиагруппы.

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Авианосцы: короли морей
Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Александр Артамонов
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