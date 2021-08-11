Латвия отгородится от Белоруссии забором из колючей проволоки

Власти Латвии планируют установить на границе с Белоруссией ограждение из колючей проволоки.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на латвийское МВД, ограждение установят для предотвращения нелегальной миграции. На эти цели планируется потратить 1,7 млн евро. Выделение этих денег уже утверждено правительством.

Кабмин страны разрешил МВД закупить все необходимое для строительства ограждения на границе в 2021 году.

Затраты на создание приграничной инфраструктуры в 2022 году оцениваются в сумму около 14 млн евро, в 2023 – около 19 млн евро, в 2024 – свыше 6 млн евро.

По данным МВД республики, за несколько дней августа на латвийско-белорусской границе задержали 295 нелегальных мигрантов. С начала года задержано 355 человек.

Ранее Латвия заявляла о планах установить заграждение длиной 135 км на границе с Белоруссией в рамках борьбы с нелегальной миграцией, однако проект застопорился из-за выявленных недочетов.

В начале августа власти страны сообщили, что планируют ускорить строительство инфраструктуры на границе.

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