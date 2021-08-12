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Журналисты BBC утверждают, что нашли доказательства работы ЧВК "Вагнер" в Ливии

Силовые структуры

Журналисты русской службы Би-би-си заявили о получении доступа к планшету и документам, возможно, принадлежавшим наемникам ЧВК "Вагнер" в Ливии.

Журналисты BBC утверждают, что нашли доказательства работы ЧВК "Вагнер" в Ливии

Как сообщает BBC News, планшет, владельцем которого, предположительно, был российский наёмник, нашли в зоне боёв на западе Ливии. В памяти устройства журналисты обнаружили инструкции по установке мин и изготовлению СВУ, снимки с беспилотников и помеченные на русском языке карты зон боевых действий.

Большинство отметок на них оказалось в районе южной окраины Триполи Айн-Зара, где, по данным издания, проходили бои с участием ЧВК "Вагнер".

Также на картах были обнаружены точки, подписанные, предположительно, позывными российских наёмников. Журналисты сопоставили их с украинской базой "Миротворец" и докладом ООН о присутствии ЧВК в Ливии. В результате выяснилось, что один из позывных может принадлежать уроженцу Северного Кавказа, предположительно, вступившего в ЧВК около шести лет назад — во время боевых действий в Донбассе.

Также на картах в планшете оказалась помеченной деревня, в которой семью похитили неизвестные, по данным издания, говорившие по-русски. На одной из карт журналисты нашли обозначения заминированных позиций с указанием мин российского или советского производства, а также позывными бойцов, в числе которых оказался ранее упомянутый уроженец Северного Кавказа.

По мнению журналистов, информация в планшете, а также переданная им источником в ливийской разведке 10-страничная заявка на получение вооружения и техники на русском языке, датированная январем 2020 года, подтверждают участие ЧВК "Вагнер" в боях в Ливии.

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Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Александр Артамонов
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