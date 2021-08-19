EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Имидж губернатора Беглова оказался под защитой ресурсов Пригожина
Пожары в Греции: как происходило на самом деле
Пьянство лечится личным примером, а не запретами
Климатологи предупредили о появлении необычных природных аномалий
Эксперт: как "Миллион призов" повлияет на явку и почему такие акции проводятся
Москвичи успешно выступили на Международной географической олимпиаде школьников
Эксперты рассказали об опасностях в жизни детей-вундеркиндов
В Афганистане не будут строить демократию
NI: Россия выйдет победителем из ситуации в Афганистане

В Афганистане будет новая гражданская война - жёсткая и беспощадная

Силовые структуры » Министерство обороны

Не все афганские военные сложили оружие после того, как талибы* взяли Кабул. Сейчас таких "не смирившихся с поражением" под свои знамена собирает бывший вице-президент страны Амрулла Салех.

В Афганистане будет новая гражданская война - жёсткая и беспощадная

Объединившись с сыном известного полевого командира, Ахмад Шах Масудом, он формирует отряд сопротивления в провинции Панджшер. Есть мнение, что новая война не закончится "малой кровью" — "панджшерцы" будут воевать, что называется "до последней капли крови", потому что не верят талибам*.

Военный эксперт Иван Коновалов в интервью Pravda. Ru сказал, что такое развитие событий логично:

— По-другому не могло произойти. Панджшер всегда был центром сопротивления. Знаменитый панджшерский лев Ахмад Шах Масуд, который воевал против советских войск, как раз опирался на эту провинцию, где, кстати, население почти 100% таджики.

Тут большое значение имеет этнический фактор: таджики не примут талибов*, которые фактически состоят из пуштунов. Это противоречие никуда не делось.

Когда все стали цитировать слова талибов* о якобы полном контроле над Афганистаном, я говорил, что это не так. Как оказалось — был прав.

Кстати, Панджшерское ущелье с военной точки зрения взять очень трудно. У талибов* нет таких сил и средств. За последние годы оно было сильно укреплено. Поэтому это будет центр сопротивления власти "Талибана*" — точка, где продолжится гражданская война в Афганистане.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Александр Артамонов
Последние материалы
7 поводов навсегда полюбить зеленый чай
"Тандем между Макаровым и Пригожиным невозможен" - политтехнолог Ходос
Имидж губернатора Беглова оказался под защитой ресурсов Пригожина
Пожары в Греции: как происходило на самом деле
Пьянство лечится личным примером, а не запретами
Климатологи предупредили о появлении необычных природных аномалий
Пальмовое масло: почему от него необходимо отказаться
Эксперт: как "Миллион призов" повлияет на явку и почему такие акции проводятся
Москвичи успешно выступили на Международной географической олимпиаде школьников
Эксперты рассказали об опасностях в жизни детей-вундеркиндов
Популярное
Новости Белоруссии
Потакая Лукашенко, Россия теряет Среднюю Азию

Стоит ли удивляться, что Киргизия, Казахстан, Азербайджан сюрпризы преподносят? Откуда такая русофобия там цветёт пышным цветом?

Потакая Лукашенко, Россия теряет Среднюю Азию
Единственная невзятая талибами* провинция Афганистана собирает ополчение
Мир. Новости мира
Единственная невзятая талибами* провинция Афганистана собирает ополчение
Одиночные виды
Сбежавшей из Белоруссии Тимановской стало плохо на соревнованиях в Польше
Политика. Новости и аналитика
Горбачёв: неудачная война Америки была "плохой идеей с самого начала"
Усам Оздемиров Глобальное лидерство США человечеству не по карману Усам Оздемиров Василий Амирджанов Власти обеспечат Рунет "государственным контентом" Василий Амирджанов Игорь Буккер "Болтливая" биометрия: почему платить картой безопасней Игорь Буккер
Мир. Новости мира
Посол РФ в Кабуле: "Ситуация новая для всех"
Российский шоу-бизнес
Певица МакSим впервые полностью показала исхудавшую фигуру после болезни
На Украине заговорили о бессмысленности построения демократического государства
Мир. Новости мира
На Украине заговорили о бессмысленности построения демократического государства
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников