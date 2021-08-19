В Афганистане будет новая гражданская война - жёсткая и беспощадная

Не все афганские военные сложили оружие после того, как талибы* взяли Кабул. Сейчас таких "не смирившихся с поражением" под свои знамена собирает бывший вице-президент страны Амрулла Салех.

Объединившись с сыном известного полевого командира, Ахмад Шах Масудом, он формирует отряд сопротивления в провинции Панджшер. Есть мнение, что новая война не закончится "малой кровью" — "панджшерцы" будут воевать, что называется "до последней капли крови", потому что не верят талибам*.

Военный эксперт Иван Коновалов в интервью Pravda. Ru сказал, что такое развитие событий логично:

— По-другому не могло произойти. Панджшер всегда был центром сопротивления. Знаменитый панджшерский лев Ахмад Шах Масуд, который воевал против советских войск, как раз опирался на эту провинцию, где, кстати, население почти 100% таджики.

Тут большое значение имеет этнический фактор: таджики не примут талибов*, которые фактически состоят из пуштунов. Это противоречие никуда не делось.

Когда все стали цитировать слова талибов* о якобы полном контроле над Афганистаном, я говорил, что это не так. Как оказалось — был прав.

Кстати, Панджшерское ущелье с военной точки зрения взять очень трудно. У талибов* нет таких сил и средств. За последние годы оно было сильно укреплено. Поэтому это будет центр сопротивления власти "Талибана*" — точка, где продолжится гражданская война в Афганистане.