В России за полгода уволили 300 чиновников-коррупционеров

За последние полгода прокуроры добились увольнения 300 российских чиновников, которые совершили коррупционные преступления.

За первые шесть месяцев 2021 года 300 госслужащих были уволены в связи с утратой доверия по инициативе прокуроров, сообщили в Генпрокуратуре РФ.

В ведомстве назвали одним из инструментов противодействия коррупции увольнение должностных лиц, совершивших коррупционные преступления, по причине утраты доверия.

Как правило, чиновников увольняют за сокрытие сведений о доходах, расходах, имуществе и имущественных обязательствах, а также за ведение бизнеса с нарушением антикоррупционного законодательства.

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