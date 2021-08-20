За последние полгода прокуроры добились увольнения 300 российских чиновников, которые совершили коррупционные преступления.
За первые шесть месяцев 2021 года 300 госслужащих были уволены в связи с утратой доверия по инициативе прокуроров, сообщили в Генпрокуратуре РФ.
В ведомстве назвали одним из инструментов противодействия коррупции увольнение должностных лиц, совершивших коррупционные преступления, по причине утраты доверия.
Как правило, чиновников увольняют за сокрытие сведений о доходах, расходах, имуществе и имущественных обязательствах, а также за ведение бизнеса с нарушением антикоррупционного законодательства.
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