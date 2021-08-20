Минобороны РФ модернизирует военкоматы к 2023 году

Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский заявил, что Минобороны оснастит военные комиссариаты современными средствами автоматизации, телекоммуникации и каналами связи.

По его словам, работа по модернизации военкоматов будет завершена в 2023 году.

На сегодняшний день современные автоматизированные системы мобилизационного развертывания стоят в 30% учреждений. 98% из них оборудованы системой воинского учета. При этом комплексы психодиагностического обследования граждан находятся во всех военных комиссариатах. Три четверти из них подключены к интернету через конфиденциальные каналы оборонного ведомства РФ, отметил Бурдинский.

Сейчас граждане вынуждены неоднократно обращаться в военкоматы и долго ждать поступления "необходимой информации в бумажном виде из органов местного самоуправления и других организаций", сообщил Бурдинский. После модернизации военных комиссариатов все эти процессы ускорятся.

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