"Ростех" представил невидимый для радаров антидронный "чемодан"

Российская госкорпорация "Ростех" в рамках Международного военно-технического форума Armiya 2021, который начал работу 22 августа в МО, представила прототип мобильной антидронной системы Zashita (Защита).

Twitter / Ростех @RostecRussia

"Новый комплекс находит и уничтожает беспилотные летательные аппараты — злоумышленники по секторам, что позволяет использовать его для селективного подавления конкретных беспилотных летательных аппаратов-злоумышленников. Это одно из главных преимуществ защиты, которое позволит использовать систему в местах, где применяются беспилотники, например, для наблюдения за территориями", — рассказал гендиректор компании "Вега" (входит в "Ростех") Вячеслав Михеев.

Система, которая помещается в переносные портфели и переходит в рабочий режим через полчаса, способна находить пульт управления беспилотными роботами и нейтрализовать канал связи между оператором и летательным аппаратом путем полного перекрытия частот от 400 до 6200 МГц, используемых для управления беспилотными летательными аппаратами.

Кроме того, комплекс оказывается невидимым перед радарами противника и устойчив к радиоактивным контрмерам. Zashita имеет оборудование для идентификации различных типов воздушных аппаратов в диапазоне 360º и до 12 км, чтобы определить, что именно летит: конвертоплан, вертолет или самолет.

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