"Калашников" представил смарт-ружье на Android

Концерн "Калашников" презентовал умное ружье MP-155 Ultima с бортовым компьютером на базе операционной системы Android.

На форуме "Армия-2021" было представлено ружье со смарт-функциями. По данным концерна, MP-155 Ultima оснащен бортовым персональным компьютером на базе Android, который существенно переработали специалисты. Также были внесены изменения в дизайн. Теперь ружье можно использовать без приклада.

Стоимость нового оружия составляет 130 тысяч рублей. Ружье можно купить в официальном интернет-магазине концерна "Калашников". В описании продукта отмечается, что оружие имеет ультрасовременный дизайн, оно совместимо с гаджетами и надежно, как проверенный полуавтомат МР-155.

По данным "Калашникова", MP-155 Ultima — это "первое умное ружье в инновационном дизайне", основанное на базе МР-155. Оружие имеет монохромный дисплей и соединяется со смартфоном по Bluetooth и Wi-Fi.

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