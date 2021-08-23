Минобороны: Россия может стать лидером в сфере ИИ

Первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов заявил, что у России есть все возможности, чтобы лидировать в сфере искусственного интеллекта, которая является главной технологией 21 века. Заявление прозвучало на круглом столе в рамках форума "Армия-2021".

По словам Цаликова, в настоящее время все ведущие страны мира рассматривают искусственный интеллект в качестве "средства достижения глобального доминирования". По его мнению, у России есть значительный потенциал для того, чтобы лидировать в развитии и использовании технологий ИИ.

Кроме того, искусственный интеллект является инструментом достижения обороны и безопасности государства. В российской армии технологии ИИ используются для того, чтобы повысить эффективность решения задач.

Российская военная и гражданская наука в сфере ИИ стремится к созданию аппаратных платформ, отечественного ПО и банков данных, добавил замглавы Минобороны.

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