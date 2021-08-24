Эксперт оценил опасность для России западных гиперзвуковых ракет

Генконструктор концерна ВКО "Алмаз-Антей" Павел Созинов рассказал, что западные гиперзвуковые ракеты не представляют проблем для России. Он заявил, что зенитные ракетные системы в России смогут сбить новое вооружение Запада.

"Любая гиперзвуковая ракета — и существующая, и которая будет потенциально создана в обозримой перспективе, — для нас по силам", — рассказал Созинов в беседе с РИА Новости.

Специалист отметил, что увеличение скорости ракеты не является проблемой для российского вооружения. Особенность гиперзвуковых ракет в изменяющейся скорости при приближении к объекту поражения. Чем ближе ракета к цели, тем больше снижается ее скорость. На это также влияют высота полета и сопротивление при входе ракеты в атмосферу.

Созинов заявил, что концерн "Алмаз-Антей" давно работает с гиперзвуковой технологией, а также сам создает зенитные системы по той же технологии. Концерн известен своими военными проектами С-400 и "Тор".

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