Российская система ПВО видит все западные "стелс"-самолеты

Генеральный конструктор Концерна ВКО "Алмаз-Антей" Павел Созинов заявил, что российские зенитные ракетные комплексы засекают все западные самолеты-невидимки, в том числе американские F-22 и F-35.

По словам Созинова, на сегодняшний день для российских зенитно-ракетных комплексов нет незаметных целей. Локаторы замечают любую пилотируемую авиацию, начиная от "стелс"-самолетов и заканчивая обычными, типа F-15 и F-16.Поэтому отечественные ЗРК уверенно защищают от таких самолетов.

Эксперт отметил, что в условиях помех "стелс"-технологии могут уменьшить зоны обнаружения этих самолетов. В таком случае зоны поражения тоже уменьшаются. Однако это компенсируется повышением энергопотенциала и помехозащищенности российских ЗРК, сказал конструктор.

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